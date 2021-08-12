Дослідження: Покоління Z швидше та частіше потерпає від шахрайства, ніж інші вікові групи

У США понад 23 тисячі осіб у віці до 21 року стали жертвами шахрайства за 2020 рік. Цей показник зріс на 156%, як порівнювати з 2017 роком (приблизно 9 тисяч постраждалих). Загальна сума збитків від шахрайства серед підлітків перевищила $70 мільйонів.

Відповідне дослідження опублікувала онлайн-служба для ідентифікації людей Social Catfish. Висновки робили на основі аналізу даних з Центру подання скарг на інтернет-шахрайство, ФБР та інших відомств.

Загалом у 2020 році американці втратили $4,2 мільярда через онлайн-афери.

Крім того, люди у віці від 18 до 29 років частіше ставали жертвами крадіжки особистих даних, ніж особи віком від 45 років і старші.

Здавалося б, якщо молодь більш активна в інтернеті, то у неї більше знань щодо можливих афер. Однак дослідники пояснюють, що представники покоління Z мають багато акаунтів у різних соцмережах, що і робить їх уразливими до витоку даних.

«Вони просто можуть бути менш обізнаними про те, як захистити свою інформацію. Покоління Z формувалося поруч з технологіями, тому діти довіряють соцмережам більше, ніж ті, хто почав користуватися інтернетом у дорослому віці», — каже Аліза Вігдерман, старший редактор Security.org.