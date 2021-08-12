Исследование: Поколение Z быстрее и чаще страдает от мошенничества, чем другие возрастные группы

В США более 23 тысяч человек в возрасте до 21 лет стали жертвами мошенничества за 2020 год. Этот показатель вырос на 156% по сравнению с 2017 годом (примерно 9 тысяч пострадавших). Общая сумма убытков от мошенничества среди подростков превысила $70 миллионов.

Соответствующее исследование опубликовала онлайн-служба для идентификации людей Social Catfish. Выводы делали на основе анализа данных из Центра подачи жалоб на интернет-мошенничество, ФБР и других ведомств.

Всего в 2020 году американцы потеряли $4,2 миллиарда из-за онлайн-афер.

Кроме того, люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще становились жертвами кражи личных данных, чем люди в возрасте от 45 лет и старше.

Казалось бы, если молодежь более активна в интернете, то у нее больше знаний о возможных аферах. Однако исследователи объясняют, что представители поколения Z имеют много аккаунтов в различных соцсетях, что и делает их уязвимыми к утечке данных.

«Они просто могут не знать, как защитить свою информацию. Поколение Z формировалось рядом с технологиями, поэтому дети доверяют соцсетям больше, чем те, кто начал пользоваться интернетом во взрослом возрасте», — говорит Ализа Вигдерман, старший редактор Security.org.