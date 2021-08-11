У центрі Києва власник мережі магазинів напав на інспектора з паркування. Кличко закликав поліцію оперативно розслідувати інцидент

«Конфлікт стався після того, як інспектор із паркування виявив, що антипаркувальні стовпчики з обох боків пішохідної зони біля магазину обладнані замками і виймаються з асфальту. Він викликав спеціалістів ШЕУ, які розпочали заміну пошкоджених стовпчиків. У цей час з «Ібісу» вибіг власник мережі та накинувся на інспектора», — написав очільник Києва.

Про це повідомив у своєму Telegram -каналі мер столиці Віталій Кличко.

У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, сталася сутичка між власником мережі магазинів зброї «Ібіс» та інспектором із паркування.

За словами Кличка, власник «Ібісу» застосував до інспектора газовий балончик, також до нього приєдналися охоронці магазину. У зв’язку з цим інспектор був змушений використати газовий балончик у відповідь.

«Уже неодноразово місто отримує скарги на керівництво мережі магазинів зброї, яке, нехтуючи правилами, запускає деякі автомобілі на пішохідну зону, виймаючи антипаркувальні стовпчики. Саме тому, зокрема, на тротуарах на бульварі Лесі Українки чергують інспектори з паркування. Правила у місті — однакові для всіх», — додав Кличко.

Окремо мер столиці наголосив, що очікує на оперативне розслідування поліцією інциденту з нападом на інспектора з паркування під час виконання ним своїх службових обовʼязків.