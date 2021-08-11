Брат голови ОП Єрмака виграв суд у депутата Лероса про захист честі

Київський апеляційний суд задовольнив позов брата голови Офісу президента Андрія Єрмака Дениса до нардепа Гео Лероса про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на суд.

Суд скасував рішення Печерського райсуду Києва від 31 травня і визнав звинувачення Лероса на адресу Дениса Єрмака недостовірною інформацією, яка порочить ділову репутацію. Ідеться про «відео доказу, як Єрмак через свого брата барижіть державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі».

Суд зобовʼязав Лероса спростувати поширену ним інформацію, розмістивши у Fаcebook наступне повідомлення: «Поширена мною інформації про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо «продажу» державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності».