В українських СІЗО дозволять користуватися телефоном

В межах експерименту в СІЗО дозволять користуватися інтернетом і телефоном. Раніше це було заборонено.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Так уряд запроваджує експериментальний проєкт у слідчих ізоляторах — особам, взятим під варту, за відповідну плату надаватимуть доступ до інтернету та телефонний зв’язок.

До 1 липня 2023 року Міністерство юстиції має подати у Кабмін звіт про результати реалізації проєкту.