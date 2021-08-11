В українських СІЗО дозволять користуватися телефоном

В межах експерименту в СІЗО дозволять користуватися інтернетом і телефоном. Раніше це було заборонено.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Так уряд запроваджує експериментальний проєкт у слідчих ізоляторах — особам, взятим під варту, за відповідну плату надаватимуть доступ до інтернету та телефонний зв’язок.
До 1 липня 2023 року Міністерство юстиції має подати у Кабмін звіт про результати реалізації проєкту.
- У Київському слідчому ізоляторі відкрили корпус із новими платними камерами, які зробили за норвезьким зразком.
- У лютому Міністерство юстиції разом із Фондом державного майна запустили спецпроєкт у рамках приватизації, мета якого — продати з аукціону майно вʼязниць, колоній та СІЗО, які вже не функціонують, а перебувають на етапі консервації. Виручені гроші підуть на будівництво нових виправних установ європейського типу.
- У січні 2021 року в Мінʼюсті заявили, що хочуть побудувати дві «модельні вʼязниці» під Києвом і Львовом, де будуть тестувати західноєвропейські практики.