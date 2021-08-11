У Польщі через напади посилюють охорону центрів вакцинації

У Польщі центри вакцинації від коронавірусу та їхні співробітники отримають посилену охорону. Усе через випадки нападів на них.

Про це пише «Польське радіо».

В уряді зазначили, що працівники центрів вакцинації будуть вважатися держслужбовцями. Завдяки цьому вони матимуть інший статус і соціальну захищеність.

«Усі працівники пунктів щеплень, особливо тих, що розташовані десь на вулицях і ринках, яким безпосередньо можуть погрожувати потенційні агресори, виконують дуже потрібну суспільну роботу», — підкреслив прем’єр Матеуш Моравецький.

У Польщі активно обговорюють останні випадки нападів антивакцинаторів на пункти щеплень та їхніх співробітників. Прем’єр пообіцяв, що найближчим часом направить законопроєкт до Сейму.