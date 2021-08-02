У Польщі підпалили центр вакцинації. Влада обіцяє винагороду за інформацію про палія

У Польщі у місті Замостя невідомий у ніч на понеділок, 2 серпня, підпалив мобільний пункт вакцинації та епідеміологічну станцію. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя країни Адам Недзельский, передає RMF24.

У пункті вакцинації згоріли столи, медичне ліжко і компʼютер. У той же час на епідеміологічній станції загорілася одна з підвальних кімнат, де згоріли захисні костюми. За попередніми даними, злочинець розбив скло у підвалі і підпалив внутрішні приміщення. Постраждалих у результаті інцидентів немає.

Також місцева влада пропонує 10 тисяч злотих (майже 70 тисяч гривень) за інформацію про палія — відомо, що це чоловік, який втік на велосипеді. Також відтепер у пунктах вакцинації буде цілодобова охорона.