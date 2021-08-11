Facebook видалила сотні акаунтів з Росії, які поширювали брехню про вакцини від коронавірусу

У липні соцмережа Facebook видалила дві мережі акаунтів, що управлялися з Росії та Мʼянми. Сторінки, повʼязані з Мʼянмою, стосувалися хунти, яка захопила владу у країні.

Про це йдеться у блозі Facebook.

Пропаганда з цих акаунтів також стосувалася дезінформації про щеплення. 65 облікових сторінок і 243 сторінки Instagram мали звʼязок з маркетинговою компанією Fazze, зареєстрованою у Великій Британії. Однак діяли вони в Росії.

Акаунти були таргетовані на аудиторію Індії, Латинської Америки та США.

Інформаційна кампанія акаунтів мала дві хвилі з перервою у пʼять місяців. Спочатку в листопаді та грудні поширювалися коментарі та меми, які стверджували, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca перетворює людей на шимпанзе. Аргументували це тим, що препарат створений на основі аденовірусу цієї тварини.