«ПСЖ» натякнув на перехід Мессі. Футбольний клуб скликав пресконференцію на 11 серпня

Французький клуб «Парі Сен-Жермен» натякнув у своєму Twitter, що один з кращих футболістів світу Ліонель Мессі підписав з клубом контракт.

«ПСЖ» опублікував тизер, в якому фігурують шість Золотих мʼячів (Мессі — єдиний гравець в світі, який є володарем цих нагород) і футболку збірної Аргентини, за яку виступає футболіст. Прямо в тизері Мессі не показаний.

На завтра, 11 серпня, клуб скликав пресконференцію. Вона розпочнеться о 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом).

Сам Мессі вже прибув до столиці Франції і привітав фанатів у футболці із написом «Париж».