«ПСЖ» намекнул на переход Месси. Футбольный клуб созвал пресс-конференцию на 11 августа

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» намекнул в своем Twitter, что один из лучших футболистов мира Лионель Месси подписал с клубом контракт.

«ПСЖ» опубликовал тизер, в котором фигурируют шесть Золотых мячей (Месси — единственный игрок в мире, который является обладателем этих наград) и футболку сборной Аргентины, за которую выступает футболист. Прямо в тизере Месси не показан.

На завтра, 11 августа, клуб созвал пресс-конференцию. Она начнется в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву).

Сам Месси уже прибыл в столицу Франции и приветствовал фанатов в футболке с надписью «Париж».