«ПСЖ» намекнул на переход Месси. Футбольный клуб созвал пресс-конференцию на 11 августа

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» намекнул в своем Twitter, что один из лучших футболистов мира Лионель Месси подписал с клубом контракт.
«ПСЖ» опубликовал тизер, в котором фигурируют шесть Золотых мячей (Месси — единственный игрок в мире, который является обладателем этих наград) и футболку сборной Аргентины, за которую выступает футболист. Прямо в тизере Месси не показан.
На завтра, 11 августа, клуб созвал пресс-конференцию. Она начнется в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву).
Сам Месси уже прибыл в столицу Франции и приветствовал фанатов в футболке с надписью «Париж».
- 5 августа стало известно, что аргентинский футболист и один из лучших игроков мира Лионель Месси официально ушел из «Барселоны». Президент клуба Жоан Лапорта объяснил уход футболиста тем, что клуб по финансовым причинам не может позволить себе продлить с ним контракт.
- Летом 2020 года аргентинец уже хотел покинуть клуб. Он ссылался на пункт в личном контракте. Руководство клуба посчитало, что футболист не может уйти бесплатно, поскольку он сообщил об уходе, нарушая пункт договора, срок действия которого якобы истек еще 30 мая. «Барселона» была готова отпустить игрока, но за рекордную сумму — более €222 миллионов.
- 8 августа президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французском клубе «Пари Сен-Жермен».
- Позднее отец Месси подтвердил его переход в «ПСЖ». Официально зарплата футболиста не называется, но по данным СМИ, она может составить 35 миллионов евро за сезон.