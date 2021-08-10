Отец Месси подтвердил его переход в «ПСЖ». СМИ сообщают о контракте с зарплатой в €35 млн

Футболист Лионель Месси согласовал условия двухлетнего контракта с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Во вторник аргентинец отправился в Париж для подписания контракта.
Об этом пишет The Guardian.
По данным СМИ, сделка включает возможность продлить контракт еще на год и гарантирует форварду чистую зарплату в размере около €35 миллионов с учетом бонусов.
Информацию о переходе аргентинца подтвердил его отец и агент Хорхе Месси в аэропорту Барселоны перед вылетом в столицу Франции. Журналисты спросили его, чья вина была в том, что Лионель покидает «Барселону». «Спросите в клубе», — ответил он. Презентация Месси и его первая пресс-конференция в «ПСЖ» запланированы на 11 августа.
- 5 августа стало известно, что аргентинский футболист и один из лучших игроков мира Лионель Месси официально ушел из «Барселоны». Президент клуба Жоан Лапорта объяснил уход футболиста тем, что клуб по финансовым причинам не может позволить себе продлить с ним контракт.
- Летом 2020 года аргентинец уже хотел покинуть клуб. Он ссылался на пункт в личном контракте. Руководство клуба посчитало, что футболист не может уйти бесплатно, поскольку он сообщил об уходе, нарушая пункт договора, срок действия которого якобы истек еще 30 мая. «Барселона» была готова отпустить игрока, но за рекордную сумму — более €222 миллионов.
- 8 августа президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французском клубе «Пари Сен-Жермен».