Суд відправив до вʼязниці на 6 років українського військового, який передавав інформацію бойовику «ДНР»

Артемівський міський районний суд Донецької області засудив до 6 років позбавлення волі військового Збройних сил України за передачу бойовику «ДНР» розвідувальної інформації.
Про це 10 серпня повідомив Офіс генерального прокурора.
Прокурори в суді довели, що військовослужбовець за допомогою одного з месенджерів передавав бойовику «ДНР» інформацію про структуру, кількість особового складу, озброєння, місця дислокації, завдання, проведення навчань за участі міжнародних партнерів, пересування та морально-психологічний стан окремих підрозділів Збройних сил України на території проведення Операції об’єднаних сил.
Також у суді довели, що військовослужбовець придбав, носив і зберігав вдома вогнепальну зброю та бойові припаси без відповідного дозволу.
Бойовик «ДНР» виконував завдання щодо збору розвідувальної інформації від «міністерства державної безпеки ДНР».
- Понад рік тому, 27 липня 2020 року, на Донбасі почалося чергове перемирʼя. За цей час загинули 45 українських військових, 163 дістали поранень. Окрім цього, бойовики 1 995 разів обстрілювали Збройні сили України. Українська делегація у ТКГ наголошує, що це майже втричі менше обстрілів, ніж у період з липня 2019 до липня 2020 року: тоді було 88 загиблих, 494 поранених і 4 257 обстрілів.