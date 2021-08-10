Суд відправив до вʼязниці на 6 років українського військового, який передавав інформацію бойовику «ДНР»

Артемівський міський районний суд Донецької області засудив до 6 років позбавлення волі військового Збройних сил України за передачу бойовику «ДНР» розвідувальної інформації.

Про це 10 серпня повідомив Офіс генерального прокурора.

Прокурори в суді довели, що військовослужбовець за допомогою одного з месенджерів передавав бойовику «ДНР» інформацію про структуру, кількість особового складу, озброєння, місця дислокації, завдання, проведення навчань за участі міжнародних партнерів, пересування та морально-психологічний стан окремих підрозділів Збройних сил України на території проведення Операції об’єднаних сил.