В аеропорту «Бориспіль» відкрили центр вакцинації від коронавірусу

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» з 9 серпня запрацював центр вакцинації від коронавірусу. Він розташовується у терміналі D.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

«Щепитися вакциною CoronoVac (Sinovac) та Pfizer можуть всі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, що потребують додаткового захисту. Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису, у форматі живої черги», — зазначили в аеропорту.

Сам центр працюватиме щоденно з 9 ранку до 15 години. При собі для вакцинації потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.