У Міжнародному аеропорту «Львів» відкрили центр вакцинації. Щеплять препаратами Pfizer та CoronaVac

З 6 серпня у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького можна зробити щеплення від коронавірусу — вакцинуватимуть пасажирів, які мають квитки на літак.
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.
Центр вакцинації в аеропорту відкрили згідно з рішенням МОЗ України для збільшення кількості провакцинованих.
Там використовуватимуть препарати Pfizer та CoronaVac.
В перспективі Центр працюватиме цілодобово і для усіх охочих, за наявності попередньої реєстрації.
Також у Львівській області функціонує 17 центрів вакцинації населення.
- В Україні за добу медики вакцинували 167 383 людини, з них першу дозу отримали 98 447, а повністю імунізовані — 68 936. Наразі це найбільший показник добової вакцинації.
- Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так, в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Johnson & Johnson (Janssen). Також щеплення роблять вакциною Moderna.