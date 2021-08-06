У Міжнародному аеропорту «Львів» відкрили центр вакцинації. Щеплять препаратами Pfizer та CoronaVac

З 6 серпня у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького можна зробити щеплення від коронавірусу — вакцинуватимуть пасажирів, які мають квитки на літак.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Центр вакцинації в аеропорту відкрили згідно з рішенням МОЗ України для збільшення кількості провакцинованих.

Там використовуватимуть препарати Pfizer та CoronaVac.