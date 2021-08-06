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В Международном аэропорту «Львов» открыли центр вакцинации. Прививают препаратами Pfizer и CoronaVac

Автор:
София Телишевская
Дата:

С 6 августа в Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого можно сделать прививку от коронавируса — вакцинировать будут пассажиров, имеющих билеты на самолет.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению Минздрава Украины для увеличения количества провакцинированных.

Там используют препараты Pfizer и CoronaVac.

В перспективе Центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации.

Также во Львовской области функционирует 17 центров вакцинации населения.

  • В Украине за сутки медики вакцинировали 167 383 человека, из них первую дозу получили 98 447, а полностью иммунизированы — 68 936. Сейчас это самый большой показатель суточной вакцинации.
  • Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так, в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.