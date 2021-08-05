Без шести нулів. Венесуела вводить цифрову національну валюту

У Венесуелі з 1 жовтня запровадять цифрову національну валюту.
Про це повідомив Центральний банк країни.
«Починаючи з 1 жовтня почне діяти цифровий болівар із застосуванням грошової шкали, яка забере шість нулів у національної валюти», — йдеться у повідомленні.
Водночас у Центробанку запевнили, що запровадження цифрової валюти не вплине на курс болівара. Нові банкноти без шести нулів також надійдуть в обіг з 1 жовтня.
«Вона [валюта] не буде коштувати ні більше, ні менше, це робиться для простоти використання», — заявив регулятор.
Також у Центральному банку зазначили, що громадяни Венесуели зможуть продовжувати користуватися паперовими грошима, нарівні з цифровими.
Регулятор сподівається, що цифрові болівари дозволять знизити транзакційні витрати в економіці та прискорити отримання переказів між клієнтами різних банків, що допоможе відновити економіку Венесуели загалом.
- У березні у Венесуелі ввели в обіг три нові банкноти — 200 тисяч, 500 тисяч і 1 мільйон боліварів. Країна майже три роки перебуває в глибокій соціально-економічній кризі та переживає гіперінфляцію. У 2020 році її рівень склав близько 3 000%, а в 2019 році — 9 585%. Зараз $1 коштує понад 234 тисячі боліварів.
- У Банку Англії зберігається близько одного мільярда доларів золотом, які належать Венесуелі.