Без шести нулей. Венесуэла вводит цифровую национальную валюту

В Венесуэле с 1 октября введут цифровую национальную валюту.
Об этом сообщил Центральный банк страны.
«Начиная с 1 октября начнет действовать цифровой боливар с применением денежной шкалы, которая уберет шесть нулей в национальной валюте», — говорится в сообщении.
В то же время в Центробанке заверили, что введение цифровой валюты не повлияет на курс боливара. Новые банкноты без шести нулей также поступят в обращение с 1 октября.
«Она [валюта] не будет стоить ни больше, ни меньше, это делается для простоты использования», — заявил регулятор.
Также в Центральном банке отметили, что граждане Венесуэлы смогут продолжать пользоваться бумажными деньгами наравне с цифровыми.
Регулятор надеется, что цифровые боливары позволят снизить транзакционные издержки в экономике и ускорить получение переводов между клиентами разных банков, что поможет восстановить экономику Венесуэлы в целом.
- В марте в Венесуэле ввели в обращение три новые банкноты — 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров. Страна почти три года находится в глубоком социально-экономическом кризисе и переживает гиперинфляцию. В 2020 году ее уровень составил около 3 000%, а в 2019 году — 9 585%. Сейчас $1 стоит более 234 тысяч боливаров.
- В Банке Англии хранится около одного миллиарда долларов золотом, которое принадлежит Венесуэле.