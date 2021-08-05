Аргентинський футболіст та один із найкращих гравців світу Ліонель Мессі офіційно пішов із «Барселони». Сторони не змогли домовитися про його новий контракт.

Про це пише пресслужба футбольного клубу з Іспанії.

Там зазначили, що попри домовленість про підписання нового контракту 5 серпня, цього не сталося через «фінансові та структурні перешкоди (правила Ліги Іспанії)».

«В результаті цієї ситуації Мессі не зможе залишитися в ФК «Барселона». Обидві сторони глибоко жалкують про те, що побажання гравця і клубу в кінцевому підсумку не будуть виконані», — зазначили у клубі.

«Барселона» подякувала гравцю за його внесок у розвиток клубу та побажала успіху у подальшій кар’єрі.

Мессі захищав кольори «Барселони» упродовж усієї карʼєри, з 2003 року. З синьо-гранатовими він 10 разів став чемпіоном Іспанії, виборов сім Кубків і вісім суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і тричі — Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. У минулому сезоні іспанської Прімери Мессі взяв участь у 35 матчах, в яких забив 30 голів і виконав 11 результативних передач.