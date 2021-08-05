Аргентинский футболист и один из лучших игроков мира Лионель Месси официально ушел из «Барселоны». Стороны не смогли договориться о его новом контракте.

Об этом пишет пресс-служба футбольного клуба из Испании.

Там отметили, что несмотря на договоренность о подписании нового контракта 5 августа, этого не произошло из-за «финансовых и структурных препятствий (правила Лиги Испании)».

«В результате этой ситуации Месси не сможет остаться в ФК «Барселона». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены», — отметили в клубе.

«Барселона» поблагодарила игрока за его вклад в развитие клуба и пожелала успеха в дальнейшей карьере.

Месси защищал цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он 10 раз стал чемпионом Испании, выиграл семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и выполнил 11 результативных передач.