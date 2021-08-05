Румунія змінила правила в’їзду в країну

Уряд Румунії змінив правила в’їзду в країну. Тепер дітям до 6 років не потрібно надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Про це повідомляє посольство Румунії у Молдові у своєму Facebook.

Раніше тести вимагали у дітей, старших за 3 роки. Тепер цей вік підняли до 6.

Для того, щоб в’їхати до Румунії та не перебувати на самоізоляції, потрібен сертифікат про повний курс вакцинації, або довідка про те, що людина перехворіла коронавірусом.

Також громадяни Румунії можуть заїжджати в країну без самоізоляції, якщо прибуватимуть із держав «зеленої зони».