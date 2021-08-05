Гейтс назвав великою помилкою зустріч із Джеффрі Епштейном, якого звинуватили в педофілії

«Я обідав з ним кілька разів з надією, що його слова про направлення мільярдів на всесвітню охорону здоровʼя через свої контакти виявляться правдою. Коли стало зрозуміло, що це неправда, ці відносини закінчилися. Але було величезною помилкою проводити з ним час», — розповів мільярдер.

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс назвав «величезною помилкою» своє спілкування з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в педофілії та організації проституції.

Журналісти писали, що мільярдер зустрічався з Епштейном уже після перших двох звинувачень в організації проституції у 2008 році.

Що відомо про Епштейна?

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Він був засуджений за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

На початку липня стало відомо, що ФБР виявило в записній книзі Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Зокрема, там були імена колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Тоні Блера, лідера групи The Rolling Stones Міка Джаггера, мільярдера Річарда Бренсона, барона і політика Лейбористської партії Пітера Мандельсона, герцогині Йоркської Сари Фергюсон та інших відомих осіб Сполученого Королівства. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Мільярдера затримали 7 липня, а вже 10 серпня Епштейн вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання.