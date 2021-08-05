Таїланд заборонив користуватися сонцезахисними кремами в морських національних парках. Вони шкодять коралам

Таїланд заборонив для використання в усіх морських національних парках сонцезахисні засоби, які містять шкідливі для коралів речовини. Про це повідомляє BBC.

Зростають побоювання, що лосьйони, які туристи використовують для захисту від сонця, шкодять коралам, які й без того повільно ростуть. Департамент охорони природи Таїланду заявив, що чотири інгредієнти, які зазвичай містяться в сонцезахисних кремах, знищують личинки коралів, перешкоджають їхньому розмноженню і викликають знебарвлення рифів.