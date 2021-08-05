Таиланд запретил пользоваться солнцезащитными кремами в морских национальных парках. Они вредят кораллам

Таиланд запретил использовать во всех морских национальных парках солнцезащитные средства, которые содержат вредные для кораллов вещества. Об этом сообщает BBC.
Растут опасения, что лосьоны, которые туристы используют для защиты от солнца, вредят кораллам, которые и так медленно растут. Департамент охраны природы Таиланда заявил, что четыре ингредиента, которые обычно содержатся в солнцезащитных кремах, уничтожают личинки кораллов, препятствуют их размножению и вызывают обесцвечивание рифов.
Это очередная попытка правительства Таиланда защитить свои кораллы от индустрии туризма. За нарушение запрета могут оштрафовать на сумму до 100 000 бат (более 80 тысяч гривен). Однако пока неизвестно, как будут проверять соблюдение правил.
Подобные запреты уже ввели тихоокеанский остров Палау и американский штат Гавайи.
- Таиланд за все время пандемии практически не ослаблял карантинные правила. Локдаун после 7 месяцев действия отменили в октябре 2020 года. Тогда в стране ввели специальные визы для туристов.