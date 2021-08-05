Таиланд запретил пользоваться солнцезащитными кремами в морских национальных парках. Они вредят кораллам

Таиланд запретил использовать во всех морских национальных парках солнцезащитные средства, которые содержат вредные для кораллов вещества. Об этом сообщает BBC.

Растут опасения, что лосьоны, которые туристы используют для защиты от солнца, вредят кораллам, которые и так медленно растут. Департамент охраны природы Таиланда заявил, что четыре ингредиента, которые обычно содержатся в солнцезащитных кремах, уничтожают личинки кораллов, препятствуют их размножению и вызывают обесцвечивание рифов.