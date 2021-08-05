СБУ назвала причину смерті першого голови відомства Євгена Марчука

Про смерть колишнього премʼєра України Євгена Марчука стало відомо вранці 5 серпня. Причиною смерті став коронавірус, який загострив хронічні хвороби.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність», — йдеться у повідомленні Служби безпеки.

У 1991—1994 роках Марчук був першим главою Служби безпеки України, а у березні 1994-го йому надали звання генерала.

«Роль Євгена Марчука у державотворенні України важко переоцінити. З ним пов’язане та асоціюється становлення СБУ як органа, який захищає національну безпеку України», — зазначає пресслужба.

Президент України Володимир Зеленський також висловив щирі співчуття щодо смерті генерала.

«Впевнений, що величезний досвід Євгена Кириловича слугуватиме дороговказом для майбутніх поколінь державних діячів, які ставлять інтереси Української держави понад усе», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у віці 80 років помер четвертий премʼєр-міністр та ексуповноважений представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Євген Марчук.

Політик керував урядом України у 1995—1996 роках, а з червня 2003 до вересня 2004 був міністром оборони.