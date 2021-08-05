Помер перший голова СБУ та експрем’єр-міністр Євген Марчук

Помер перший голова Служби безпеки України, четвертий прем’єр-міністр України, колишній міністр оборони та секретар РНБО Євген Марчук.

Про це повідомила його дружина Лариса Івшина.

Євгену Марчуку було 80 років і, за словами дружини, у нього зупинилося серце.

Марчук був першим чинним головою Служби безпеки України з 1991 року до липня 1994 року. Крім того, керував урядом України у 1995—1996 роках, а з червня 2003 до вересня 2004 був міністром оборони.