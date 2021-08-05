Умер первый глава СБУ и экс-премьер-министр Евгений Марчук

Умер первый глава Службы безопасности Украины, четвертый премьер-министр Украины, бывший министр обороны и секретарь СНБО Евгений Марчук.

Об этом сообщила его жена Лариса Ившина.

Евгению Марчуку было 80 лет и, по словам жены, у него остановилось сердце.

Марчук был первым действующим главой Службы безопасности Украины с 1991 года до июля 1994 года. Кроме того, руководил правительством Украины в 1995—1996 годах, а с июня 2003 по сентябрь 2004 был министром обороны.