Звіт ЄС щодо безвізу: Україні радять посилити боротьбу з корупцією та припинити видачу двох закордонних паспортів

У Європейському Союзі опублікували звіт про дотримання Україною умов для продовження безвізу. У цілому українська влада дотримується необхідних вимог, але їй радять покращити боротьбу з корупцією та припинити практику видачі двох чинних закордонних паспортів.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії.

Загалом у ЄС відзначили співпрацю з Україною у різних важливих транскордонних питаннях. Там вказали, що за 2020 рік кількість українців, які просили притулку в ЄС, впала на 37%. Також на 15% знизилася і кількість відмов у в’їзді до країн-членів ЄС. Водночас у 2020 році в Євросоюзі знайшли 50 тисяч українців, які перебували там нелегально, — на 9 тисяч більше, аніж попереднього року.

Також країни-члени ЄС визнали хорошою співпрацю з Україною у питанні безпеки. Зокрема, там привітали низку реформ правоохоронних органів — законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, ухвалений у першому читанні законопроєкт про реформу СБУ, а також ухвалений законопроєкт про боротьбу з організованою злочинністю. Водночас у ЄС згадали про скандальне рішення Конституційного суду, яке зруйнувало антикорупційну інфраструктуру. Українська влада ще до кінця її не відновила.

У зв’язку з цим Єврокомісія оприлюднила низку рекомендацій для України:

продовжувати докладати зусиль для зменшення кількості нелегалів з України в ЄС;

скасувати практику видачі двох чинних закордонних паспортів і анулювати ті, що вже видані;

підвищити ефективність антикорупційних установ, ухвалити необхідне законодавство для встановлення чіткого статусу НАБУ;

здійснювати прозорий та деполітизований конкурс на посади голів НАБУ, САП і АРМА, а також прокурорів;

створити для НАБУ умови для самостійної прослушки;

підвищити ефективність боротьби з організованою злочинністю та відмиванням грошей.

«У цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації. Однак необхідні подальші зусилля для вирішення проблеми необґрунтованих заяв про надання притулку, а також у сферах боротьби з корупцією, відмивання грошей та запобігання і боротьби з організованою злочинністю», — йдеться у звіті.