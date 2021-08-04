Співачка Ріанна стала мільярдером та найбагатшою жінкою-музикантом у світі

Американська співачка Ріанна стала мільярдером і найбагатшою жінкою-музикантом у світі. Однак основна частина її статків доводиться не на творчість, а на косметичну компанію Fenty Beauty.

Про це повідомляє Forbes.

Її статок видання тепер оцінює у $1,7 млрд. Серед найбагатших жінок з числа зірок шоу-бізнесу вона поступається тільки телеведучій Опрі Вінфрі, чий статок становить $2,7 млрд.

Основна частина статків Ріанни ($1,4 млрд) припадає на її частку у косметичній компанії Fenty Beauty, яка становить 50%. Інша значна частина суми — частка у виробника спідньої білизни Savage x Fenty. Крім того, гроші їй приносить ще музика та акторська діяльність.