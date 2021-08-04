Співачка Ріанна стала мільярдером та найбагатшою жінкою-музикантом у світі

Американська співачка Ріанна стала мільярдером і найбагатшою жінкою-музикантом у світі. Однак основна частина її статків доводиться не на творчість, а на косметичну компанію Fenty Beauty.
Про це повідомляє Forbes.
Її статок видання тепер оцінює у $1,7 млрд. Серед найбагатших жінок з числа зірок шоу-бізнесу вона поступається тільки телеведучій Опрі Вінфрі, чий статок становить $2,7 млрд.
Основна частина статків Ріанни ($1,4 млрд) припадає на її частку у косметичній компанії Fenty Beauty, яка становить 50%. Інша значна частина суми — частка у виробника спідньої білизни Savage x Fenty. Крім того, гроші їй приносить ще музика та акторська діяльність.
Ріанна запустила Fenty Beauty у 2017 році — це її спільне підприємство з французьким холдингом LVMH, яким керує Бернар Арно. Мета компанії — забезпечити інклюзивність. Вона надає широкий вибір відтінків своєї продукції для жінок з різним кольором шкіри.
- У вересні 2018 року Ріанна стала послом своєї батьківщини Барбадосу. Вона буде опікуватися освітою, туризмом та інвестиціями.
- Ріанна народилася на Барбадосі і переїхала жити до США у 16-річному віці (2004 рік). У 2005 випустила свій перший альбом. Зараз вона одна з найбільш комерційно успішних співачок усіх часів. Її альбоми розійшлися у світі тиражем понад 20 мільйонів копій, а сингли — понад 60 мільйонів. Також Ріанна стала наймолодшою співачкою в історії Billboard, яка змогла чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100.