Американская певица Рианна стала миллиардером и самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Однако основная часть ее состояния приходится не на творчество, а на косметическую компанию Fenty Beauty.
Об этом сообщает Forbes.
Ее состояние издание теперь оценивает в $1,7 млрд. Среди самых богатых женщин из числа звезд шоу-бизнеса она уступает только телеведущей Опре Уинфри, чье состояние составляет $2,7 млрд.
Основная часть состояния Рианны ($1,4 млрд) приходится на ее долю в косметической компании Fenty Beauty, которая составляет 50%. Другая значительная часть суммы — доля у производителя нижнего белья Savage x Fenty. Кроме того, деньги ей приносит еще музыка и актерская деятельность.
Рианна запустила Fenty Beauty в 2017 году — это ее совместное предприятие с французским холдингом LVMH, которым руководит Бернар Арно. Цель компании — обеспечить инклюзивность. Она предоставляет широкий выбор оттенков продукции для женщин с разным цветом кожи.
- В сентябре 2018 года Рианна стала послом своей родины Барбадоса. Она будет заниматься образованием, туризмом и инвестициями.
- Рианна родилась на Барбадосе и переехала жить в США, когда ей было 16 лет, в 2004 году. В 2005 выпустила свой первый альбом. Сейчас она одна из наиболее коммерчески успешных певиц всех времен. Альбомы Рианны разошлись по миру тиражом более 20 миллионов копий, а синглы — 60 миллионов. Она стала самой молодой певицей в истории Billboard, которая смогла четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.