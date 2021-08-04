Американская певица Рианна стала миллиардером и самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Однако основная часть ее состояния приходится не на творчество, а на косметическую компанию Fenty Beauty.

Об этом сообщает Forbes.

Ее состояние издание теперь оценивает в $1,7 млрд. Среди самых богатых женщин из числа звезд шоу-бизнеса она уступает только телеведущей Опре Уинфри, чье состояние составляет $2,7 млрд.

Основная часть состояния Рианны ($1,4 млрд) приходится на ее долю в косметической компании Fenty Beauty, которая составляет 50%. Другая значительная часть суммы — доля у производителя нижнего белья Savage x Fenty. Кроме того, деньги ей приносит еще музыка и актерская деятельность.