У Чехії зіштовхнулись два пасажирські потяги. Понад 30 людей постраждали, є загиблі

У Чехії вранці 4 серпня між станціями Домажліце і Бліжеов зіштовхнулись два пасажирські потяги. Двоє людей загинули, поранення отримала щонайменше 31 людина, семеро постраждалих у критичному стані.
Про це повідомляє видання Novinky.
За словами міністра транспорту Карела Гавлічека, один з машиністів проїхав на червоне світло. На місце події направили три вертольоти для шпиталізації постраждалих.
Поліція уточнила, що швидкісний поїзд Ex 351 Zapadni expres, який прямував з Чеське Кубіце у Прагу, зіткнувся з пасажирським потягом, що рухався за маршрутом Пльзень — Домажліце.
- Уранці 30 липня в Полтавській області на переїзді біля станції Решетилівка зіткнулись поїзд і вантажний трейлер.
- У березні за 50 кілометрів від кінцевої станції «Запоріжжя» з рейок зійшов потяг «Інтерсіті +» № 732. На бік перекинулися шість із десяти вагонів. У поїзді перебували 88 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Через аварію перегін біля станції «Славгород» був тимчасово закритий.