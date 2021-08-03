У Львові шестеро поліцейських отримали по 8 років ув’язнення через смерть чоловіка під час затримання

У Львові шестеро співробітників патрульної поліції отримали по 8 років позбавлення волі. Галицький районний суд визнав винними поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) у перевищенні службових повноважень.
Про це пише Zaxid.net.
Крім ув’язнення, правоохоронці Назарій Андрушків, Станіслав Гетьман, Олександр Демчина, Степан Дорош, Дмитро Леськів та Олег Устіяновський мають бути позбавлені звань «лейтенант поліції», а також матимуть заборону обіймати державні посади протягом трьох років.
Суд вирішив, що поліцейські неправомірно застосували силу до постраждалого, вдягли на нього кайданки, у такий спосіб позбавивши його можливості допомогти собі, і сприяли удушенню.
Також, згідно з рішенням суду, поліцейські повинні будуть виплатити 4 мільйони гривень моральної шкоди родині загиблого та компенсувати 48 тисяч гривень за проведення експертизи.
У місцевій поліції вже зазначили, що правоохоронці подадуть апеляцію на таке рішення суду. Поки триватиме цей процес, вони продовжуватимуть працювати.
- 9 лютого 2018 року правоохоронці влаштували рейд на незаконний заклад ігрових автоматів у Львові. Під час огляду у 22-річного Володимира Клима виявили пакет із підозрілою речовиною.
- Під час затримання хлопець проковтнув пакетик. Патрульні намагалися змусити його виплюнути, але той знепритомнів. Йому спробували надати медичну допомогу, але не змогли. За даними експертизи, пакетик перекрив дихальні шляхи і Клим помер від асфіксії. У самому ж пакетику було два грами канабісу.