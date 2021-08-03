У Львові шестеро поліцейських отримали по 8 років ув’язнення через смерть чоловіка під час затримання

У Львові шестеро співробітників патрульної поліції отримали по 8 років позбавлення волі. Галицький районний суд визнав винними поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) у перевищенні службових повноважень.

Про це пише Zaxid.net.

Крім ув’язнення, правоохоронці Назарій Андрушків, Станіслав Гетьман, Олександр Демчина, Степан Дорош, Дмитро Леськів та Олег Устіяновський мають бути позбавлені звань «лейтенант поліції», а також матимуть заборону обіймати державні посади протягом трьох років.

Суд вирішив, що поліцейські неправомірно застосували силу до постраждалого, вдягли на нього кайданки, у такий спосіб позбавивши його можливості допомогти собі, і сприяли удушенню.

Також, згідно з рішенням суду, поліцейські повинні будуть виплатити 4 мільйони гривень моральної шкоди родині загиблого та компенсувати 48 тисяч гривень за проведення експертизи.

У місцевій поліції вже зазначили, що правоохоронці подадуть апеляцію на таке рішення суду. Поки триватиме цей процес, вони продовжуватимуть працювати.