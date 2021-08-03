Во Львове шестеро полицейских получили по 8 лет тюрьмы за смерть мужчины во время задержания

Во Львове шестеро сотрудников патрульной полиции получили по 8 лет лишения свободы. Галицкий районный суд признал виновными полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) в превышении служебных полномочий.
Об этом пишет Zaxid.net.
Кроме заключения правоохранители Назарий Андрушкив, Станислав Гетман, Александр Демчина, Степан Дорош, Дмитрий Лескив и Олег Устияновский должны быть лишены званий «лейтенант полиции», а также будут иметь запрет занимать государственные должности в течение трех лет.
Суд решил, что полицейские неправомерно применили силу к пострадавшему, надели на него наручники, таким образом лишив его возможности оказать себе помощь, и способствовали удушению.
Также, согласно решению суда, полицейские должны будут выплатить 4 миллиона гривен морального ущерба семье погибшего, и компенсировать 48 тысяч гривен за проведение экспертизы.
В местной полиции уже отметили, что правоохранители подадут апелляцию на такое решение суда. Пока будет продолжаться этот процесс, они будут продолжать работать.
- 9 февраля 2018 года правоохранители устроили рейд на незаконное заведение игровых автоматов во Львове. При осмотре у 22-летнего Владимира Клима обнаружили пакет с подозрительным веществом.
- Во время задержания парень проглотил пакетик. Патрульные пытались заставить его выплюнуть, но тот потерял сознание. Ему попытались оказать медицинскую помощь, но не смогли. По данным экспертизы, пакетик перекрыл дыхательные пути и Клим умер от асфиксии. В самом же пакетике было два грамма каннабиса.