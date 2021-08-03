Во Львове шестеро полицейских получили по 8 лет тюрьмы за смерть мужчины во время задержания

Во Львове шестеро сотрудников патрульной полиции получили по 8 лет лишения свободы. Галицкий районный суд признал виновными полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) в превышении служебных полномочий.

Об этом пишет Zaxid.net.

Кроме заключения правоохранители Назарий Андрушкив, Станислав Гетман, Александр Демчина, Степан Дорош, Дмитрий Лескив и Олег Устияновский должны быть лишены званий «лейтенант полиции», а также будут иметь запрет занимать государственные должности в течение трех лет.

Суд решил, что полицейские неправомерно применили силу к пострадавшему, надели на него наручники, таким образом лишив его возможности оказать себе помощь, и способствовали удушению.

Также, согласно решению суда, полицейские должны будут выплатить 4 миллиона гривен морального ущерба семье погибшего, и компенсировать 48 тысяч гривен за проведение экспертизы.

В местной полиции уже отметили, что правоохранители подадут апелляцию на такое решение суда. Пока будет продолжаться этот процесс, они будут продолжать работать.