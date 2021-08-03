Київський апеляційний суд попередив про розсилку від його імені «повісток» із вірусом

Українці можуть отримати електронною поштою фейкові судові повістки — повідомлення про виклик до Київського апеляційного суду.

Про це повідомила пресслужба суду.

«Листи надходять з адреси, домен якої схожий на електронну пошту Київського апеляційного суду. Ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду», — розповіли в суді.