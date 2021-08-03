Киевский апелляционный суд предупредил о рассылке от его имени «повесток» с вирусом

Украинцы могут получить по электронной почте фейковые судебные повестки — сообщение о вызове в Киевский апелляционный суд.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Письма поступают с адреса, домен которого похож на электронную почту Киевского апелляционного суда. Инициаторы рассылки незаконно используют логотип и наименование суда», — рассказали в суде.
Кроме этого, отмечается, что у спам-рассылки есть вложение, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением.
Сейчас Киевский апелляционный суд устанавливает все обстоятельства и собирается обратиться в правоохранительные органы, чтобы установить организаторов фейковой рассылки.
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