Хакеры взломали сайты нескольких общин Киевской области и оставили фейковое сообщение от главы ОГА

Хакеры взломали официальные сайты нескольких райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области и разместили на них ложную информацию от якобы главы Киевской областной госадминистрации Василия Володина.
Об этом Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram.
Хакеры оставили «распоряжение» Володина, в котором указано, что все учреждения общего среднего образования (школы, лицеи, гимназии) должны предоставить Департаменту образования и науки списки учащихся мужского пола 15 лет и старше до 30 апреля 2021 года. Также сказано, что следует обеспечить, чтобы ученики прошли медкомиссию до 6 мая.
В то же время в Киевской городской администрации отметили, что Володин такого распоряжения не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности.
Накануне под аналогичную кибератаку попали и несколько территориальных общин Буковины — на их сайтах оставили аналогичные сообщения.
- В январе 2021 года в Украине разоблачили одну из самых опасных хакерских сетей, отвечающей за 30% кибератак во всем мире.
- 27 июня 2017 года произошла масштабная атака, в частности в Украине. Вирус NotPetya начал переписывать загрузочную запись диска (системная информация, без которой компьютер не загружается) и необратимо шифровать системные и пользовательские файлы. Тогда пострадало огромное количество украинских организаций, в том числе правительство, банки, государственные энергетические компании, «Укрзалізниця», киевский аэропорт и метро. Также от сети была отключена система радиационного мониторинга Чернобыльской АЭС, а сотрудники станции вынуждены были перейти в целом на ручное управление.