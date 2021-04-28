Хакеры взломали сайты нескольких общин Киевской области и оставили фейковое сообщение от главы ОГА

Хакеры оставили «распоряжение» Володина, в котором указано, что все учреждения общего среднего образования (школы, лицеи, гимназии) должны предоставить Департаменту образования и науки списки учащихся мужского пола 15 лет и старше до 30 апреля 2021 года. Также сказано, что следует обеспечить, чтобы ученики прошли медкомиссию до 6 мая.

Об этом Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram .

Хакеры взломали официальные сайты нескольких райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области и разместили на них ложную информацию от якобы главы Киевской областной госадминистрации Василия Володина.

В то же время в Киевской городской администрации отметили, что Володин такого распоряжения не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности.

Накануне под аналогичную кибератаку попали и несколько территориальных общин Буковины — на их сайтах оставили аналогичные сообщения.