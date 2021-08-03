Швейцарія відкрила кордони для українських туристів

Уряд Швейцарії ухвалив рішення про відкриття кордонів для туристів із України. Відповідні правила запрацювали з 2 серпня.

Про це йдеться на інтерактивній карті від МЗС.

Для в’їзду потрібно надати сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу. Швейцарія визнає усі сертифіковані ЄС препарати (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), а також ВООЗ (Covishield, Coronavac, Sinopharm). Від дати введення останньої дози має пройти 14 днів, але не більше, ніж 12 місяців.

Якщо ж сертифікату про вакцинацію немає, тоді потрібно надати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, або довідку про одужання від коронавірусу протягом останніх 6 місяців.

Також перед в’їздом варто заповнити спеціальну онлайн-анкету на відповідному сайті.