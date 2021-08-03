Швейцария открыла границы для украинских туристов

Правительство Швейцарии приняло решение об открытии границ для туристов из Украины. Соответствующие правила заработали со 2 августа.
Об этом говорится на интерактивной карте от МИД.
Для въезда необходимо предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса. Швейцария признает все сертифицированные ЕС препараты (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), а также ВОЗ (Covishield, Coronavac, Sinopharm). От даты введения последней дозы должно пройти 14 дней, но не более 12 месяцев.
Если же сертификата о вакцинации нет, тогда нужно предоставить негативный ПЦР-тест или тест на антиген, или справку о выздоровлении от коронавируса в течение последних 6 месяцев.
Также перед въездом следует заполнить специальную онлайн-анкету на соответствующем сайте.
- 14 июля Европейский Союз внес Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.
- Менее чем за две недели для украинцев открылись Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия и Люксембург.