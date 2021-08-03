США починають «наймасштабніші з часів холодної війни» військово-морські навчання

З 3 по 16 серпня Військово-морські сили США проводитимуть найбільші з 1981 року військові навчання.
Про це повідомляє «Голос Америки».
У «Масштабних навчаннях 2021» (LSE 2021) братимуть участь понад 36 кораблів, включно з авіаносцями та підводними човнами.
«Морське командування створює основу для нашої служби ВМС. LSE стануть тестом для наших командувань у всьому спектрі військових дій ВМС — від тактичних до стратегічних, що інтегрують Корпус морської піхоти, щоб продемонструвати можливість флоту проводити глобальні координовані операції від відкритого океану до прибережних зон», — заявив віцеадмірал Джин Блек, командувач Шостого флоту.
У відомстві заявили, що в цих навчаннях братимуть участь лише сили США, а у наступних зможуть взяти участь союзники та партнери.
Аналітики зазначають, що навчання мають попередити супротивників США і покласти край міркуванням про те, що американських сил недостатньо для одночасної відповіді на виклики.
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