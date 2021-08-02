Росія пропонує наступну зустріч ТКГ провести в очному форматі. Україна не бачить такої можливості під час карантину

Російська сторона у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу запропонувала провести очне засідання у Мінську.
Про це заявив представник російської делегації Борис Гризлов, пише ТАСС.
«На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Прийшов час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є. Повернення до такого діалогу допоможе поліпшити ситуацію в регіоні», — сказав він.
Водночас в Україні зазначили, що не бачать такої можливості під час карантину. Але цю пропозицію обдумають, адже наступне засідання планується аж на кінець серпня.
«Наразі карантинні обмеження через COVID-19 українська сторона сприймає всерйоз і не вважає можливою організацію очної зустрічі», — пояснив речник української делегації Олексій Арестович.
- Упродовж останнього часу на Донбасі зросла кількість порушень режиму припинення вогню та погіршилася ситуація з безпекою на ділянках розведення сил і засобів. Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Гайді Грау також представила двох нових координаторів робочих груп ТКГ: Сільві-Аньєс Берману працюватиме в політичній робочій групі; Шарлотта Реландер — у гуманітарній робочій групі.