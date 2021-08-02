Росія пропонує наступну зустріч ТКГ провести в очному форматі. Україна не бачить такої можливості під час карантину

Російська сторона у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу запропонувала провести очне засідання у Мінську.

Про це заявив представник російської делегації Борис Гризлов, пише ТАСС.

«На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Прийшов час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є. Повернення до такого діалогу допоможе поліпшити ситуацію в регіоні», — сказав він.

Водночас в Україні зазначили, що не бачать такої можливості під час карантину. Але цю пропозицію обдумають, адже наступне засідання планується аж на кінець серпня.

«Наразі карантинні обмеження через COVID-19 українська сторона сприймає всерйоз і не вважає можливою організацію очної зустрічі», — пояснив речник української делегації Олексій Арестович.