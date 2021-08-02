Россия предлагает следующую встречу ТКГ провести в очном формате. Украина не видит такой возможности во время карантина

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу предложила провести очное заседание в Минске.
Об этом заявил представитель российской делегации Борис Грызлов, пишет ТАСС.
«На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться к очному режиму работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе», — сказал он.
В то же время в Украине отметили, что не видят такой возможности во время карантина. Но это предложение обдумают, ведь следующее заседание планируется аж на конец августа.
«Сейчас карантинные ограничения из-за COVID-19 украинская сторона воспринимает всерьез и не считает возможным организацию очной встречи», — пояснил представитель украинской делегации Алексей Арестович.
- В течение последнего времени на Донбассе возросло количество нарушений режима прекращения огня и ухудшилась ситуация с безопасностью на участках разведения сил и средств. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау также представила двух новых координаторов рабочих групп ТКГ: Сильви-Аньес Берману будет работать в политической рабочей группе; Шарлотта Реландер — в гуманитарной рабочей группе.