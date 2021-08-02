Россия предлагает следующую встречу ТКГ провести в очном формате. Украина не видит такой возможности во время карантина

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу предложила провести очное заседание в Минске.

Об этом заявил представитель российской делегации Борис Грызлов, пишет ТАСС.

«На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться к очному режиму работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе», — сказал он.

В то же время в Украине отметили, что не видят такой возможности во время карантина. Но это предложение обдумают, ведь следующее заседание планируется аж на конец августа.

«Сейчас карантинные ограничения из-за COVID-19 украинская сторона воспринимает всерьез и не считает возможным организацию очной встречи», — пояснил представитель украинской делегации Алексей Арестович.