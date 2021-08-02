У Польщі на підпільній тютюновій фабриці затримали сімох українців. Їм загрожує до 10 років в’язниці

У Польщі в Мазовецькому воєводстві правоохоронці викрили одну з найбільших незаконних фабрик цигарок та затримали 16 осіб, причетних до нелегального бізнесу, семеро з них — українці.

Про це повідомили у Надвісланському відділі прикордонної служби Польщі.

За даними слідства, окрім нелегального виробництва цигарок, продукцію без акцизних марок могли контрабандою вивозити в країни Західної Європи, включаючи Німеччину і Велику Британію. Попередньо збитки Державної скарбниці через несплату податків оцінюються в приблизно 17 мільйонів злотих (понад $4 мільйони).

Правоохоронці під час спецоперації використали гелікоптер, щоби дістатися на важкодоступну територію, де розташовувався фабрично-складовий комплекс: два великі виробничі цехи зі складами, заповненими картонними коробками із цигарками та тютюном. У приміщеннях вилучили повністю обладнану робочу виробничу лінію, професійну пакувальну машину, генератор електроенергії, цигарки, упаковані в картонні коробки із логотипами популярних тютюнових компаній, та багато матеріалів для виробництва. За попередніми оцінками, вилучені пристрої могли виробляти до мільйона цигарок на день.

Окрім машин на суму близько 1,6 мільйона злотих, правоохоронці вилучили понад 1,6 мільйона цигарок і понад 13 тонн готового курильного тютюну. Вартість товарів оцінюється майже в 8 мільйонів злотих (понад $2 мільйони).

Під час рейду затримали 16 осіб — 9 громадян Польщі та 7 українців, усім висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, незаконному виробництві тютюнових виробів, а також у незаконному продажі товарів, позначених підробленим акцизним знаком. Одного із затриманих також обвинуватили у керуванні цією групою.

Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.