В Польше на подпольной табачной фабрике задержали семь украинцев. Им грозит до 10 лет тюрьмы

В Польше в Мазовецком воеводстве правоохранители разоблачили одну из крупнейших незаконных фабрик сигарет и задержали 16 человек, причастных к нелегальному бизнесу, семеро из них — украинцы.

Об этом сообщили в Надвисланском отделе пограничной службы Польши.

По данным следствия, кроме нелегального производства сигарет, продукцию без акцизных марок могли контрабандой вывозить в страны Западной Европы, включая Германию и Великобританию. Предварительно убытки Государственной казны из-за неуплаты налогов оцениваются в примерно 17 миллионов злотых (более $4 миллионов).

Правоохранители в ходе спецоперации использовали вертолет, чтобы добраться на труднодоступную территорию, где располагался фабрично-слоговой комплекс: два больших производственных цеха со складами, заполненными картонными коробками с сигаретами и табаком. В помещениях изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний, и много материалов для производства. По предварительным оценкам, изъятые устройства могли производить до миллиона сигарет в день.

Кроме машин на сумму около 1,6 миллиона злотых, правоохранители изъяли более 1,6 миллиона сигарет и более 13 тонн готового курительного табака. Стоимость товаров оценивается почти в 8 миллионов злотых (более $2 миллионов).

Во время рейда задержали 16 человек — 9 граждан Польши и 7 украинцев, всем предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе, незаконном производстве табачных изделий, а также в незаконной продаже товаров, обозначенных поддельными акцизными знаками. Одного из задержанных также обвинили в управлении этой группой.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.