Американська гімнастка, яка знялась з кількох змагань на Олімпіаді через психічні проблеми, все ж виступить на колоді

Американська гімнастка Сімона Байлз, яка відмовилась від змагань у декількох категоріях Олімпійських ігор через проблеми із психічним здоровʼям, все ж повернеться на фінальні змагання на колоді.

Про її повернення оголосили 2 серпня в офіційному акаунті у Twitter жіночої збірної США зі спортивної гімнастики, а деталі вже повідомляє The New York Times.

«Ми дуже раді підтвердити, що завтра ви побачите двох американських спортсменів у фіналі на колоді — Суні Лі і Сімону Байлз! Не можемо дочекатися, щоб подивитися на вас обох!» — повідомила жіноча збірна. Змагання відбудуться у вівторок, 3 серпня.