Американская гимнастка, которая снялась с нескольких соревнований на Олимпиаде из-за психических проблем, все же выступит на бревне

Американская гимнастка Симона Байлз, которая отказалась от соревнований в нескольких категориях Олимпийских игр из-за проблем с психическим здоровьем, все же вернется на финальные соревнования на бревне.

О ее возвращении объявили 2 августа в официальном аккаунте в Twitter женской сборной США по спортивной гимнастике, а детали уже сообщает The New York Times.

«Мы очень рады подтвердить, что завтра вы увидите двух американских спортсменов в финале на бревне — Суни Ли и Симону Байлз! Мы не можем дождаться, чтобы посмотреть на вас обеих!» — сообщила женская сборная. Соревнования состоятся во вторник, 3 августа.