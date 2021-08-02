Україна ще до початку опалювального сезону закачала у сховища необхідний мінімум газу

Запаси газу в підземних сховищах досягли 17 мільярдів кубометрів, що є необхідним мінімумом для всього опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«Станом на 1 серпня, за два з половиною місяці до початку опалювального сезону, у підземних газосховищах України зберігається 17 мільярдів кубометрів блакитного палива», — йдеться у повідомленні.

Таким чином «Нафтогаз» достроково виконав план уряду щодо забезпечення запасів природного газу в ПСГ. На початок серпня в українських газосховищах у режимі «митний склад» також зберігається 3,9 мільярда кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.

«Ми розраховуємо, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають у підземних сховищах, в Україні, а не вивозити за кордон. Зі свого боку, компанія продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ», — зазначив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко.