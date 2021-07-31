Глава «Нафтогазу» Вітренко: Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу

Україна відмовилася від експорту російського газу після окупації Криму та початку агресії на Донбасі і зараз Київ не розглядає варіант закупівлі газу у Росії.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив глава правління компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко.

«Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз в нас така дуже чітка позиція. Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно 10 мільярдів ми імпортуємо. Але при цьому якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу», — розповів Вітренко.