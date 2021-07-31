Глава «Нафтогаза» Витренко: Украина не рассматривает вариант закупки российского газа

Украина отказалась от экспорта российского газа после оккупации Крыма и начала агрессии на Донбассе и сейчас Киев не рассматривает вариант закупки газа в России.

Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил глава правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 миллиардов кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 миллиардов кубов. Соответственно 10 миллиардов мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим несколько иную ситуацию», — рассказал Витренко.