В Італії хакери паралізували роботу сайту для запису на вакцинацію від коронавірусу

В Італії хакери втрутилися в роботу офіційного сайту столичного регіону Лаціо, в результаті чого перервалась робота порталу для запису на вакцинацію від коронавірусу.

Через це темпи вакцинації можуть уповільнитися, повідомляє видання Ansa .

«Перепрошуємо за незручності, які нам не підвладні», — заявила влада регіону.

Майже добу тривають роботи з відновлення функцій системи, а також її захисту — наразі сайт www.regione.lazio.it все ще не доступний.

За офіційними даними, в регіоні Лаціо 66% дорослого населення уже вакциновані від COVID-19, а у всій країні середній показник становить 60%.