В Италии хакеры парализовали работу сайта для записи на вакцинацию от коронавируса

В Италии хакеры вмешались в работу официального сайта столичного региона Лацио, в результате чего прервалась работа портала для записи на вакцинацию от коронавируса.

Поэтому темпы вакцинации могут замедлиться, сообщает издание Ansa.

«Приносим извинения за неудобства, которые нам неподвластны», — заявили власти региона.

Почти сутки продолжаются работы по восстановлению функций системы, а также ее защиты — пока сайт www.regione.lazio.it все еще не доступен.

По официальным данным, в регионе Лацио 66% взрослого населения уже вакцинированы от COVID-19, а во всей стране средний показатель составляет 60%.