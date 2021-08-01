У Росії дозволили добувати червонокнижних тварин. Активісти впевнені, що це легалізує елітні полювання

З 1 серпня в Росії набули чинності поправки до законодавства, які дозволяють видобуток рідкісних тварин в «виняткових випадках».

Про це повідомляє «Медуза».

«Видобуток дозволяється для моніторингу червонокнижних тварин, регулювання їх чисельності, охорони здоровʼя населення, усунення загрози для життя людини, запобігання масовим захворюванням сільськогосподарських та інших домашніх тварин, «забезпечення традиційного способу життя» корінних нечисленних народів Росії», — пише видання.

У Мінприроди Росії заявили, що полювання до переліку виняткових випадків не входить. Водночас «Грінпіс» вважає, що поправки легалізують трофейне полювання, заявив керівник програми організації з особливо охоронюваних природних територій Росії Михайло Крейндлін.

«Фактично скасовується заборона на відстріл червонокнижних тварин. Якщо в старому законі про полювання прямо заборонений відстріл, тепер такого немає. Добування включає і відстріл, і вилов у виняткових випадках. Ми вважаємо, що мисливське лобі в Думі попросило ці поправки для того, щоб мати можливість періодично, наприклад, під виглядом полювання в наукових цілях, добувати червонокнижних тварин. Це дуже корупційна форма, з нашої точки зору. В першу чергу, це трофейне полювання», — повідомив Крейндлін.

Видання зазначає, що авторами поправок стала група депутатів; один з них — Владислав Резнік, який входить до президії «Клубу гірських мисливців».